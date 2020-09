Atlantia: vendita dell’intera quota del capitale di Aspi o scissione parziale. Rottura con Cdp? (Di sabato 26 settembre 2020) Si è concluso il cda di Atlantia di 24 settembre 2020. Iniziano il percorso per la separazione definitiva da Aspi. ROMA – Il cda di Atlantia del 24 settembre per l’inizio del percorso per la separazione definitiva da Api ha dato esito positivo. Come riportato da La Repubblica, la controllata dei Benetton ha deciso di intraprendere due strade. La prima è quella della cessione dell’intera quota (88%). L’altra, invece, vede una scissione parziale con il 55% e il 33%. Un processo destinato a concludersi nelle prossime settimane con il Governo che attende la fine di questo lungo percorso per chiudere definitivamente questo fascicolo. Possibile la revoca della delibera assunta Atlantia si è riservata di revocare la ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020) Si è concluso il cda didi 24 settembre 2020. Iniziano il percorso per la separazione definitiva da. ROMA – Il cda didel 24 settembre per l’inizio del percorso per la separazione definitiva da Api ha dato esito positivo. Come riportato da La Repubblica, la controllata dei Benetton ha deciso di intraprendere due strade. La prima è quella della cessione dell’intera(88%). L’altra, invece, vede unacon il 55% e il 33%. Un processo destinato a concludersi nelle prossime settimane con il Governo che attende la fine di questo lungo percorso per chiudere definitivamente questo fascicolo. Possibile la revoca della delibera assuntasi è riservata di revocare la ...

