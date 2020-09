Wild, da venerdì 25 settembre esce in radio e in digitale “Tè alla cannella” (Di venerdì 25 settembre 2020) Dal 25 settembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “TÈ alla CANNELLA”, nuovo brano di Alessandra Wild, in arte Wild. Un viaggio in macchina, una camminata a dicembre, il profumo sprigionato da un tè caldo: l’amore ha forme e odori molteplici, infiniti e bellissimi, e il nuovo brano di Wild dal titolo “TÈ alla CANNELLA” è proprio questo, una sequenza di fotografie e profumi che sanno della persona amata. Spiega la giovane artista a proposito del nuovo singolo: «Sono in un universo parallelo in cui posso essere chi voglio io e dettare le mie regole, dove le parole mi arrivano come immagini un po’ a caso e spetta a me ordinarle cercando di ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 25 settembre 2020) Dal 25sarà disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme di streaming “TÈCANNELLA”, nuovo brano di Alessandra, in arte. Un viaggio in macchina, una camminata a dicembre, il profumo sprigionato da un tè caldo: l’amore ha forme e odori molteplici, infiniti e bellissimi, e il nuovo brano didal titolo “TÈCANNELLA” è proprio questo, una sequenza di fotografie e profumi che sanno della persona amata. Spiega la giovane artista a proposito del nuovo singolo: «Sono in un universo parallelo in cui posso essere chi voglio io e dettare le mie regole, dove le parole mi arrivano come immagini un po’ a caso e spetta a me ordinarle cercando di ...

orgasmistry : Jk buongiorno anche ai One Republic che escono invece 'Wild Life' ?? Che venerdì scoppiettante!!! - Sfwebzine : WILD - DA VENERDÌ 25 SETTEMBRE ESCE IN RADIO E IN DIGITALE “TÈ ALLA CANNELLA” - RadioAirplay_it : Da venerdì 25 settembre sarà in #radio #TèAllaCannella il nuovo singolo di Alessandra Wild in arte #WILD… - rivieraoggi : ‘Indietro tutta’, il venerdì al Wild Four Roses una serata di buon cibo e intrattenimento - creepypaola : Io e federica venerdì take a wild guess chi è chi -

