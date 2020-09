Volley maschile, Supercoppa 2020: tabellone completo e accoppiamenti (Di sabato 26 settembre 2020) Il tabellone completo e gli accoppiamenti della Supercoppa maschile 2020 di Volley. I quattro migliori club della stagione 2019/2020 sono pronti a tornare in campo e darsi battaglia nelle semifinali con gare di andata e di ritorno per conquistare un posto nella finalissima del 25 settembre all’Agsm Forum di Verona. Trento incontra i campioni del mondo di Civitanova, mentre l’altra semifinale sarà un remake dell’atto conclusivo della Supercoppa 2019 con la sfida Perugia-Modena. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti di semifinali e finale. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa maschile ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Ile glidelladi. I quattro migliori club della stagione 2019/sono pronti a tornare in campo e darsi battaglia nelle semifinali con gare di andata e di ritorno per conquistare un posto nella finalissima del 25 settembre all’Agsm Forum di Verona. Trento incontra i campioni del mondo di Civitanova, mentre l’altra semifinale sarà un remake dell’atto conclusivo della2019 con la sfida Perugia-Modena. Di seguito ile glidi semifinali e finale. IL REGOLAMENTO DELLA...

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile Volley maschile A2 - Cuneo, Nicholas Sighinolfi guarda avanti: "Ci stiamo allenando bene per arrivare il più lontano possibile" (VIDEO) TargatoCn.it Perugia vince la Supercoppa

La Sir Safety Conad Perugia si e' aggiudicata la Supercoppa di volley maschile 2020. Il sestetto guidato da Vital Heynen si e' imposto al tie break sulla Cucine Lube Civitanova di Fefe' De Giorgi. Que ...

Volley, Perugia vince la Supercoppa Italiana! Leon da 31 punti batte Civitanova al tie-break dopo la mezzanotte

Perugia ha vinto la Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile. I Block Devils hanno sconfitto Civitanova per 3-2 (22-25; 25-23; 25-19; 19-25; 16-14) dopo 142 minuti di autentica battaglia andati in ...

