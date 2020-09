Ufficiale. Perugia, arriva Salvatore Elia dall’Atalanta (Di venerdì 25 settembre 2020) Salvatore Elia si è trasferito al Perugia con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L’ala destra arriva dall’Atalanta. Questo è il comunicato Ufficiale: “AC Perugia Calcio comunica l’acquisizione delle prestazioni del calciatore Salvatore Elia dalla società Atalanta Bergamasca Calcio a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione e contropzione. Nato a Prato il 30 giugno 1999 vanta 20 presenze e una rete in Serie B con la Juve Stabia nel precedente campionato e 51 presenze e 3 gol con la Primavera orobica”. Foto: sito Perugia L'articolo Ufficiale. Perugia, arriva Salvatore ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020)si è trasferito alcon la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L’ala destradall’Atalanta. Questo è il comunicato: “ACCalcio comunica l’acquisizione delle prestazioni del calciatoredalla società Atalanta Bergamasca Calcio a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione e contropzione. Nato a Prato il 30 giugno 1999 vanta 20 presenze e una rete in Serie B con la Juve Stabia nel precedente campionato e 51 presenze e 3 gol con la Primavera orobica”. Foto: sitoL'articolo...

Luis Suarez è senz'altro l'uomo del momento, da un lato protagonista del mercato e dall'altro, suo malgrado, finito nel polverone mediatico per l'ormai celebre esame di Perugia. Adesso arriva il comun ...

Viene garantito tutto il percorso di assistenza durante la gravidanza con esclusione del parto e non sono possibili i ricoveri; non sembra la via giusta per riaprire i reparti Una nota dell’ufficio st ...

