“Siamo bionde, non siamo stupide”, Emma Marrone sbotta a X-Factor | VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) “siamo bionde, non siamo stupide”, Emma Marrone sbotta a X-Factor Emma Marrone siede tra i giudici di X-Factor 2020 e, durante la seconda puntata delle Audizioni andata in onda ieri sera, ha colto l’occasione per dire la sua in merito ai pregiudizi legati all’aspetto fisico di una donna. Dopo la performance di Aleew, la quale si è esibita sulle note di Rihanna imitando movenze e timbro, Emma ha spiegato che per valutare la sua esibizione non ha certo scelto come metro di giudizio la pop star americana alla quale si ispira. “Va bene che sono bionda, ma non sono deficiente”, ma sbottato la cantante di Amici. Ma l’occasione per ribadire il ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) “, nonstupide”,a X-siede tra i giudici di X-2020 e, durante la seconda puntata delle Audizioni andata in onda ieri sera, ha colto l’occasione per dire la sua in merito ai pregiudizi legati all’aspetto fisico di una donna. Dopo la performance di Aleew, la quale si è esibita sulle note di Rihanna imitando movenze e timbro,ha spiegato che per valutare la sua esibizione non ha certo scelto come metro di giudizio la pop star americana alla quale si ispira. “Va bene che sono bionda, ma non sono deficiente”, mato la cantante di Amici. Ma l’occasione per ribadire il ...

poetssea : tb a quando dicevo che non mi piacevano le bionde e invece ora sono letteralmente una schiava per loro siamo proprio a questo punto ragazze - Antonel53647565 : Siamo bionde, non siamo stupide #XF2020 @MarroneEmma #Emma @XFactor_Italia - Vifra5 : @HuffPostItalia 'Siamo bionde, non siamo stupide' Non è detto - scarpa_eleonora : @VanityFairIt @MarroneEmma ???????? siamo bionde nn siamo stupide questa sarà il motto della mia vita @MarroneEmma ??????unica - scarpa_eleonora : RT @MonicaGorga: @VanityFairIt @MarroneEmma 'Siamo bionde non siamo stupide' Ma è il mood della mia vita e di tutte le bionde ????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Siamo bionde Il Cynar ei suoi fratelli: un libro racconta la storia del successo della famiglia Dalle Molle , di Mariella Belloni TigullioVino.it