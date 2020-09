Serena Grandi: “Ho perso tutti i miei risparmi, mi hanno portato via anche lo stendino” (Di venerdì 25 settembre 2020) Non c’è pace per Serena Grandi. Dopo la malattia che l’ha colpita successivamente alla partecipazione al Grande Fratello Vip e la rapina subita in casa, l’attrice è nuovamente coinvolta in un caso giudiziario. Serena Grandi è stata condannata dal Tribunale di Rimini a due anni e due mesi di reclusione per il fallimento del ristorante della “Locanda di Miranda” a Borgo San Giuliano di Rimini, aperto nel 2013 e chiuso nel 2015. Ha appreso della condanna dai giornali, ed è decisa a ricorrere in appello, come racconta a Repubblica: “Sono senza parole, non mi do pace per l’accanimento nei miei confronti. Sono basita, scossa, non riesco davvero a comprendere. Non capisco cosa c’entrano le cose della mia casa a Roma, in via Archimede ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 25 settembre 2020) Non c’è pace per. Dopo la malattia che l’ha colpita successivamente alla partecipazione al Grande Fratello Vip e la rapina subita in casa, l’attrice è nuovamente coinvolta in un caso giudiziario.è stata condannata dal Tribunale di Rimini a due anni e due mesi di reclusione per il fallimento del ristorante della “Locanda di Miranda” a Borgo San Giuliano di Rimini, aperto nel 2013 e chiuso nel 2015. Ha appreso della condanna dai giornali, ed è decisa a ricorrere in appello, come racconta a Repubblica: “Sono senza parole, non mi do pace per l’accanimento neiconfronti. Sono basita, scossa, non riesco davvero a comprendere. Non capisco cosa c’entrano le cose della mia casa a Roma, in via Archimede ...

