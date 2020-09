Sandra e Raimondo, quanto mi piace quel francobollo (Di venerdì 25 settembre 2020) È una iniziativa che mi piace molto. A dieci anni dalla scomparsa di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, è nato un francobollo commemorativo molto bello, con un disegno-caricatura di Raimondo e Sandra. C'è anche una immagine piccola di Sbirulino, il personaggio che la Mondaini portò al successo. Anche a chi scrive, che era molto amico di Sandra e di Raimondo, la loro assenza si fa sempre sentire. Senza di loro, diciamo la verità, molti spettacoli televisivi sono “Che barba, che noia!”. E, poi, raramente ho visto una coppia che giocava davanti alle telecamere ed era così affiatata nella vita. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) È una iniziativa che mimolto. A dieci anni dalla scomparsa diMondaini eVianello, è nato uncommemorativo molto bello, con un disegno-caricatura di. C'è anche una immagine piccola di Sbirulino, il personaggio che la Mondaini portò al successo. Anche a chi scrive, che era molto amico die di, la loro assenza si fa sempre sentire. Senza di loro, diciamo la verità, molti spettacoli televisivi sono “Che barba, che noia!”. E, poi, raramente ho visto una coppia che giocava davanti alle telecamere ed era così affiatata nella vita.

