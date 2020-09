Processo Cucchi, i pm in aula: "Tra i carabinieri qualcuno passa ancora atti agli imputati". L'avvocato: "C'è un Giuda che troveremo" (Di venerdì 25 settembre 2020) L'accusa del pm Giovanni Musarò nel Processo sui depistaggi seguiti alla morte del giovane romano in cui sono imputati 8 militari dell'Arma accusati di falso: "Siamo stanchi di questi inquinamenti probatori che vanno avanti da 11 anni" Leggi su repubblica (Di venerdì 25 settembre 2020) L'accusa del pm Giovanni Musarò nelsui depistaggi seguiti alla morte del giovane romano in cui sono8 militari dell'Arma accusati di falso: "Siamo stanchi di questi inquinamenti probatori che vanno avanti da 11 anni"

