«Per sempre», l'estate in cui si diventa adulti (Di sabato 26 settembre 2020) Che cos'è l'amore? Continuiamo a chiedercelo negli anni adulti e, a maggior ragione, se lo chiede Viola, che frequenta il liceo. È lei la protagonista adolescente di Per sempre (Tunué, euro 17,50), il romanzo a fumetti di Assia Petricelli e Sergio Riccardi, già vincitori del Premio Andersen con Cattive Ragazze (Sinnos, 2014). IN VACANZA nell'ambito villaggio al mare, Viola, considerata un po' ribelle dalla sua famiglia molto convenzionale, cerca sé stessa, rifiutando quel mondo che tanto piace a sua madre … Continua L'articolo «Per sempre», l'estate in cui si diventa adulti proviene da il manifesto.

