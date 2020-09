Patrizia De Blanck confessioni prima del GF Vip: “No voglio recitare, sono me stessa” (Di venerdì 25 settembre 2020) Patrizia De Blanck prima di entrare all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha rilasciato alcune confessioni importanti al settimanale Nuovo. La contessa del popolo ha così voluto sottolineare l’importanza della sua partecipazione al reality spiegando ancora una volta se il suo accettare sia relativo ai soldi. La contessa infatti, decide di raccontare i tanti aneddoti che hanno lasciato a bocca aperta i suoi fan ma anche i telespettatori che in queste prima settimane la stanno seguendo all’interno della casa. Quali sono state le sue parole? Patrizia De Blanck confessioni prima del GF Vip Al settimanale Nuovo la contessa ha spiegato con quale stato d’animo è entrata ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 settembre 2020)Dedi entrare all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha rilasciato alcuneimportanti al settimanale Nuovo. La contessa del popolo ha così voluto sottolineare l’importanza della sua partecipazione al reality spiegando ancora una volta se il suo accettare sia relativo ai soldi. La contessa infatti, decide di raccontare i tanti aneddoti che hanno lasciato a bocca aperta i suoi fan ma anche i telespettatori che in questesettimane la stanno seguendo all’interno della casa. Qualistate le sue parole?Dedel GF Vip Al settimanale Nuovo la contessa ha spiegato con quale stato d’animo è entrata ...

frabiziovalerio : Patrizia De Blanck: “si sa che scelgono loro” (riferito al televoto) C H O C ???? MA IN CHE SENSO? #GFVIP - missbuonanotte : In questo momento i miei concorrenti preferiti sono (in ordine casuale) Patrizia De Blanck Maria Teresa Ruta Francesca con la K #GFVIP - sunherondale : RT @Ell3ss3: Myriam Catania piange perché sente la mancanza del figlio. Patrizia De Blanck: 'VIENI DA ME CHE TI MANDO A FANCULO. IO MI INCA… - LiveNoneladUrso : La famiglia De Blanck non risulterebbe nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana #noneladurso - SunshineMarcoB : Vi piacerebbe Patrizia De Blanck come influencer su Instagram? #GFVIP -