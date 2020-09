Pasta e glicemia | un binomio esplosivo? Non sempre!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 25 settembre 2020) Quando si pensa allaalta, laè vista come un nemico da evitare assolutamente! Ma ilè davvero cosìcome si crede? Non sempre, anzi mangiarla si può.e diabete sono due problemi legati al metabolismo degli zuccheri. Oggi vi spieghiamo come fare senza sconvolgere il metabolismo. Curiose si scoprirlo? Allora non perdetevi il seguito!: un? Non sempre Per chi soffre die di diabete, lasarebbe da evitare perché si tratta di zuccheri altamente sconsigliati per la proprio salute! Ma esiste un modo per poter gustare un primo e tenere a freno i picchi glicemici e questo consiste ...