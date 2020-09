MotoGP, un positivo in Honda LCR. Tamponi per Crutchlow e Nakagami (Di venerdì 25 settembre 2020) Giornata complicata per il team Honda Lcr di Lucio Cecchinello. Dopo che nel weekend di Misano un ingegnere giapponese della Hrc era stato trovato positivo al Coronavirus e messo in immediato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 settembre 2020) Giornata complicata per il teamLcr di Lucio Cecchinello. Dopo che nel weekend di Misano un ingegnere giapponese della Hrc era stato trovatoal Coronavirus e messo in immediato ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: .@MotoGP, un positivo in #Honda #LCR nel #GPCatalogna. Tamponi per #Crutchlow e #Nakagami - dianatamantini : MOTOGP - Spunta un nuovo caso di positività al Covid nel paddock MotoGP. Si tratta di un membro HRC in LCR Honda, s… - corsedimoto : MOTOGP - Spunta un nuovo caso di positività al Covid nel paddock #MotoGP. Si tratta di un membro HRC in LCR #Honda,… - Gazzetta_it : .@MotoGP, un positivo in #Honda #LCR nel #GPCatalogna. Tamponi per #Crutchlow e #Nakagami - simcopter : RT @gponedotcom: Barcellona: positivo al Covid un ingegnere HRC nel team LCR: Tutte le persone che lavoravano a stretto contatto con lui so… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP positivo GP Catalogna, un positivo in Honda LCR. Tamponi per Crutchlow e Nakagami La Gazzetta dello Sport MotoGP 2020. GP di Catalunya. I commenti dei piloti dopo la giornata di prove libere

Fabio Quartararo: “E’ stata una giornata molto positiva, sono contento: ottimo passo. Nelle FP1 ho fatto un ottimo tempo e nelle FP2 ho usato le gomme usate. Alla fine ho fatto un time attack ma ho av ...

MotoGP, Barcellona: positivo al Covid un ingegnere HRC nel team LCR

Tutte le persone che lavoravano a stretto contatto con lui sono risultate negative a un secondo tampone, compreso Cal Crutchlow ...

Fabio Quartararo: “E’ stata una giornata molto positiva, sono contento: ottimo passo. Nelle FP1 ho fatto un ottimo tempo e nelle FP2 ho usato le gomme usate. Alla fine ho fatto un time attack ma ho av ...Tutte le persone che lavoravano a stretto contatto con lui sono risultate negative a un secondo tampone, compreso Cal Crutchlow ...