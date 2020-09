Moschea | c' è il via libera della Soprintendenza ma con alcune prescrizioni

Fontana3Lorenzo : Nella Francia 'Figlia prediletta della Chiesa', ogni 2 settimane, si costruisce una moschea mentre spariscono 50 ch… - Paolo_Font : RT @MaryFerri1: Hanno cercato tutti i cavilli possibili e immaginabili, ma niente da tutte le parti arrivano pareri positivi: la moschea a… - MaryFerri1 : Hanno cercato tutti i cavilli possibili e immaginabili, ma niente da tutte le parti arrivano pareri positivi: la mo… - d_essere : RT @ImolaOggi: Firme contro la Moschea di via Novara a Milano - AhmetDuranHergn : RT @Bassi10Bassi: Il cielo pone in capo ai minareti ghirlande di lumini. Giuseppe Ungaretti Notte di maggio #NottiPoetiche a #CasaLet… -

Ultime Notizie dalla rete : Moschea è

Per chi l’ha conosciuto, Walter Barbero resta una figura indelebile: empatico, colto, versatile, innamorato della complessità della vita ma col dono della semplicità nelle relazioni interpersonali. De ...GENOVA - “I cittadini qui in centro storico cominciano ad avere paura di uscire di casa e questo è inaccettabile, se non ce ne occupiano la situazione ci scoppierà in mano”. La denuncia arriva da Kim ...