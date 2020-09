Lupin arriva su Netflix a Gennaio 2021: l’annuncio (Di venerdì 25 settembre 2020) Con un breve video teaser Netflix ha annunciato per Gennaio 2021 il rilascio di una serie incentrata sul ladro gentiluomo Arsenio Lupin Con un breve video teaser, rilasciato pochi minuti fa sui propri canali social, Netflix ha annunciato per Gennaio 2021 il rilascio di una serie incentrata su Arsenio Lupin. Il ladro gentiluomo e maestro dei travestimenti francese, nato nel 1905 dalla penna di Maurice LeBlanc, sarà interpretato da Omar Sy, attore noto soprattutto per essere stato protagonista della pellicola Quasi Amici, e da molti anni simbolo dell’inclusività del cinema europeo. Un vessillo che egli fa suo anche per questo nuovo ruolo: Omar Sy è infatti il primo attore europeo di colore ad interpretare il ruolo di ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020) Con un breve video teaserha annunciato peril rilascio di una serie incentrata sul ladro gentiluomo ArsenioCon un breve video teaser, rilasciato pochi minuti fa sui propri canali social,ha annunciato peril rilascio di una serie incentrata su Arsenio. Il ladro gentiluomo e maestro dei travestimenti francese, nato nel 1905 dalla penna di Maurice LeBlanc, sarà interpretato da Omar Sy, attore noto soprattutto per essere stato protagonista della pellicola Quasi Amici, e da molti anni simbolo dell’inclusività del cinema europeo. Un vessillo che egli fa suo anche per questo nuovo ruolo: Omar Sy è infatti il primo attore europeo di colore ad interpretare il ruolo di ...

Ecco il trailer ufficiale con Omar Sy (Quasi amici) nella serie Netflix Lupin in arrivo, una lettura contemporanea delle vicende del celebre ladro gentiluomo e maestro del travestimento. Omar Sy è un ...

Sulla piattaforma streaming di Amazon saranno presto disponibili i leggendari cartoni animati di Lupin III (le serie con giacca verde, rossa e rosa), e da poco c'è il recente film in CGI Lupin III: th ...

