Luciana Littizzetto test negativo | “Non sono incinta” | L’ironia corre sul web

(Di venerdì 25 settembre 2020), comica e conduttrice televisiva, è da anni uno dei volti di ‘Che tempo che fa‘, talk show Rai condotto da Fabio Fazio. Questa volta, prima dell’inizio di questa seguitissima trasmissione, lasi è sottoposta a un tampone preventivo per Coronavirus. Quale sarà stato il suo esito? “Nonincinta”, e mostra il … L'articolo“Nonincinta” L’ironiasul web proviene da www.meteoweek.com.

sandroalone : @rossbrescia perchè Corona è la Luciana Littizzetto al maschile - kyrawolf : Vendo #Libri: COL CAVOLO | Luciana Littizzetto - chiaraxclown : comunque quando avevo scaricato twitter mi ero promessa di essere seria, ora mi ritrovo a mischiare Giovanni muciac… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Fino al 22 novembre 2020 il MAXXI di Roma ospita la mostra fotografica 'Giovanni Gastel. The people I like', con duecento… -

Ultime Notizie dalla rete : Luciana Littizzetto

LettoQuotidiano

Domenica 27 settembre avrà inizio la nuova stagione di ‘Che tempo che fa‘, condotto come sempre da Fabio Fazio, e che vedrà la partecipazione di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Quest’ultima s ...Il conduttore Fabio Fazio pare sia in vena di grandi cambiamenti e tutti i suoi fan non vedono l’ora di scoprirli. Scopriamone di più. Fabio Fazio, volto noto della televisione italiana, ha annunciato ...