Lorella Cuccarini e Platinette rispondono a Tommaso Zorzi

Leggi su blogo

(Di venerdì 25 settembre 2020), nelle scorse ore, hanno risposto ache, ieri pomeriggio, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip', ha attaccato duramente i due personaggi dello spettacolo per non aver mai appoggiato la causa lgbt in materia di diritti. Ecco il post della conduttrice condiviso su Instagram: 25 settembre 2020 11:22.