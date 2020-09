"L'epidemia si aggrava da 8 settimane". Cosa ci dice il rapporto dell'Iss

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Aumentano i casi di Coronavirus in Italia con un andamento progressivo, ma costante, da circa otto. L'impatto sulla scuola '' sarà valutabile ad ottobre'' spiega l'Iss L'impatto del coronavirus sulla scuola? ''Lo valutemo a ottobre''. Così gli esperti'Istituto Superiore di Sanità (Iss) commentano gli ultimi dati sui contagi nel consuetudinario report settimanale sull'stilato in collaborazione con il ministeroa Salute. ''Il numero di casi di COVID-19 e di ricoveri continua ad aumentare. Questo significa che occorre mantenere una linea di massima prudenza'', raccomandano ad incipit del documento. ''in progressivo e lento aumento'' Nell'analisi dei flussi relativi alla circolazione del virus sull'intero territorio ...