istat_it : ??#Istat partecipa a #TriesteNext ?? dal 25 al 27 settembre ? Ci saremo con uno spazio dedicato ad attività divu… - fisco24_info : Istat: sale fiducia consumatori e imprese a settembre: Dinamica positiva per il secondo e quarto mese consecutivo - Notiziedi_it : Istat, a settembre migliora clima fiducia di imprese e consumatori - CorriereCitta : Istat, a settembre migliora clima fiducia di imprese e consumatori - DiegoMozzo : RT @istat_it: A settembre indice del clima di fiducia consumatori da 101,0 a 103,4; fiducia imprese da 81,4 a 91,1 #istat -

Ultime Notizie dalla rete : Istat settembre

AGI - Prosegue a settembre il recupero della fiducia di imprese e consumatori. In particolare, segnala l'Istat, l'indice del clima per le aziende, in aumento per il quarto mese consecutivo, sale dal ...(Teleborsa) - A settembre continua il recupero del clima di fiducia delle imprese che vede l'indice aumentare per il quarto mese consecutivo (sale da 81,4 a 91,1). Il miglioramento - spiega l'Istat - ...