Il virologo Tarro | “Asintomatici non sono contagiosi | vero problema sono falsi positivi”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set – “Le persone sane asintomatiche non posessere considerate contagiose”. IlGiuliova ancora una volta controcorrente rispetto alla narrazione dominante relativa all’emergenza coronavirus. “Ilè sorto facendo i tamponi a tappeto con un’alta percentuale dipositivi“, spiega ilin un post su Facebook. “Assistiamo adesso alla diffusione non della patologia del coronavirus, ma alla resistenza anticorpale per la stessa malattia”. Il fine è quello di prolungare il lockdown Se le cose stessero effettivamente così, perché allora le direttive politiche vanno in tutt’altra direzione? Lo spiega semprenel suo post. ...