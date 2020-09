Giulia De Lellis sotto torchio | Dayane Mello contro di lei al GF Vip

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 25 settembre 2020)Deè stata messaal GF Vip.ha parlato malissimo dell’influencer, e non solo., da quanto è entrata al Grande Fratello Vip, ha concentrato la sua attenzione sul suo sentimento profondo ed indimenticabile per Mario Balotelli. Il calciatore, però, non sembra aver preso bene queste sue confessioni … L'articoloDedi lei al GF Vip proviene da www.meteoweek.com.