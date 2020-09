GF Vip, scoop incredibile su Iconize, ex fidanzato di Zorzi: la confessione di Dayane (Di venerdì 25 settembre 2020) Dayane Mello svela uno scoop incredibile. Iconize, aka Marco Ferreri ed ex fidanzato di Zorzi, avrebbe finto un’aggressione omofoba tirandosi un pugno Fonte foto: Facebook / Instagram: @IconizeNon si parla d’altro su Twitter se non di Iconize. Nome d’arte di Marco Ferreri, l’influencer ex fidanzato di Tommaso Zorzi, divenuto famoso in queste ore dopo la confessione di Dayane Mello riguardo l’aggressione omofoba subita dal ragazzo qualche tempo fa. Nel mese di maggio, Iconize, sempre molto sensibile a tematiche sociali denunciò sui social un fatto gravissimo. Si mostrò in un video con un occhio nero e ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 settembre 2020)Mello svela uno, aka Marco Ferreri ed exdi, avrebbe finto un’aggressione omofoba tirandosi un pugno Fonte foto: Facebook / Instagram: @Non si parla d’altro su Twitter se non di. Nome d’arte di Marco Ferreri, l’influencer exdi Tommaso, divenuto famoso in queste ore dopo ladiMello riguardo l’aggressione omofoba subita dal ragazzo qualche tempo fa. Nel mese di maggio,, sempre molto sensibile a tematiche sociali denunciò sui social un fatto gravissimo. Si mostrò in un video con un occhio nero e ...

