Gf Vip | la verità di Gabriel Garko | Ora mi sento libero | non è un problema svelare il segreto

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Francesca Galici Grande emozione per l'ingresso dinella Casa, che davanti ad Adua Del Vesco ha parlato del suo "di Pulcinella" Al Grande Fratello Vip; tempo di emozioni. Adua Del Vesco sta regalando importanti spunti di discussione all'interno della Casa, soprattutto per il suo rapporto con Massimiliano Morra, un altro concorrente di questa edizione. I due si sono scontrati fin dal primo momento in cui si sono visti nel giorno del loro ingrasso e non hanno risparmiato liti e discussioni durante la loro permanenza, fino a un tentativo di riconciliazione ancora in corso. Adua Del Vesco, oltre alla relazione con Massimiliano Morra, ha alle spalle anche una storia d'amore con, uno dei sex symbol italiani. L'attore di tantissime fiction ...