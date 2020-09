Francia, studentesse prese a calci e pugni in strada perché indossavano la gonna (Di venerdì 25 settembre 2020) Due ventenni sono state aggredite in pieno giorno nella città francese di Mulhouse perché portavano una gonna “troppo corta”. La scena si è svolta attorno alle 16.30 in una zona centrale della città alsaziana, vicino ad un centro commerciale, pochi giorni dopo un’analoga aggressione a Strasburgo. Una delle due ragazze è stata presa a schiaffi da un 18enne e poi buttata terra. Il ragazzo ha poi afferrato alla gola l’amica, che aveva cercato di reagire. L’aggressore è stato poi arrestato. Il giorno precedente, martedì 23 settembre, una studentessa 22enne di nome Elisabeth era stata aggredita da tre coetanei che le avevano sferrato un pugno in faccia. La sua colpa? Indossare la gonna. Il fatto era accaduto a Strasburgo. La storia di Elisabeth, ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) Due ventenni sono state aggredite in pieno giorno nella città francese di Mulhouse perché portavano una“troppo corta”. La scena si è svolta attorno alle 16.30 in una zona centrale della città alsaziana, vicino ad un centro commerciale, pochi giorni dopo un’analoga aggressione a Strasburgo. Una delle due ragazze è stata presa a schiaffi da un 18enne e poi buttata terra. Il ragazzo ha poi afferrato alla gola l’amica, che aveva cercato di reagire. L’aggressore è stato poi arrestato. Il giorno precedente, martedì 23 settembre, una studentessa 22enne di nome Elisabeth era stata aggredita da tre coetanei che le avevano sferrato un pugno in faccia. La sua colpa? Indossare la. Il fatto era accaduto a Strasburgo. La storia di Elisabeth, ...

