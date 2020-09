Francia, record di contagi: 16.000 positivi al Covid in 24 ore (Di venerdì 25 settembre 2020) In Francia si registra il record storico di contagi, più 16.000 positivi solo nella giornata di ieri. Intanto è scontro tra l’esecutivo e i sindaci record di contagi registrato ieri in Francia, il bollettino infatti ha segnato 16.000 positivi. Numero altissimo mai raggiunto altrove. Intanto il governo francese per bloccare il cluster di contagi ha provveduto ad emanare nuove regole restrittive. Il premier francese Jean Castex nelle ultime ore ha annunciato che non è escluso un possibile ritorno ad un nuovo lockdown. Nel frattempo i sindaci delle maggiori città della Francia si scagliano contro l’esecutivo perché non approvano le misure restrittive imposte. “Chiudi il ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020) Insi registra ilstorico di, più 16.000solo nella giornata di ieri. Intanto è scontro tra l’esecutivo e i sindacidiregistrato ieri in, il bollettino infatti ha segnato 16.000. Numero altissimo mai raggiunto altrove. Intanto il governo francese per bloccare il cluster diha provveduto ad emanare nuove regole restrittive. Il premier francese Jean Castex nelle ultime ore ha annunciato che non è escluso un possibile ritorno ad un nuovo lockdown. Nel frattempo i sindaci delle maggiori città dellasi scagliano contro l’esecutivo perché non approvano le misure restrittive imposte. “Chiudi il ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi casi in Francia: oltre 16mila nelle ultime 24 ore #FRANCIA - Adnkronos : #Covid, record di contagi in Francia: oltre 16mila in 24 ore - giornalettismo : #COVID?19, in #Francia e #Spagna numeri da record - RobRe62 : RT @danieledann1: ??#Covid: In #Francia, record storico di contagi: 16.000 in 24 ore. Il premier francese Jean Castex non esclude la possib… - Adnkronos : Covid, record di contagi in Francia: oltre 16mila in 24 ore -