F.1, GP Russia - Libere 1: Bottas il più veloce, incidente per Sainz (Di venerdì 25 settembre 2020) Con la prima sessione di prove Libere, il weekend del Gran Premio di Russia è entrato nel vivo. Il più veloce, nei primi novanta minuti, è stato Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes si è lasciato tutti alle spalle grazie a un tempo di 1:34.923, staccando di mezzo secondo la Renault di Daniel Ricciardo e la Red Bull di Max Verstappen. Solamente diciannovesimo Lewis Hamilton che, alla luce di una pista ancora sporca e con poco grip, ha preferito concentrarsi più sul passo gara senza tirare troppo, evitando di prendersi rischi come è invece successo ad altri suoi colleghi.Pista sporca e tanti errori. L'asfalto liscio è ancora molto sporco e questo ha portato a vedere diversi errori da parte di alcuni piloti. Carlos Sainz è stato il primo a ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 25 settembre 2020) Con la prima sessione di prove, il weekend del Gran Premio diè entrato nel vivo. Il più, nei primi novanta minuti, è stato Valtteri. Il finlandese della Mercedes si è lasciato tutti alle spalle grazie a un tempo di 1:34.923, staccando di mezzo secondo la Renault di Daniel Ricciardo e la Red Bull di Max Verstappen. Solamente diciannovesimo Lewis Hamilton che, alla luce di una pista ancora sporca e con poco grip, ha preferito concentrarsi più sul passo gara senza tirare troppo, evitando di prendersi rischi come è invece successo ad altri suoi colleghi.Pista sporca e tanti errori. L'asfalto liscio è ancora molto sporco e questo ha portato a vedere diversi errori da parte di alcuni piloti. Carlosè stato il primo a ...

