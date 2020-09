Errani-Puig in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2020

(Di venerdì 25 settembre 2020) Sarasi trova di fronte a Monicaal primo turno delfemminile. La romagnola, già finalista qui a Parigi, vuole risalire la china. Dopo aver superato le qualificazioni, il sorteggio le ha riservato l’ex medaglia d’oro olimpica di Porto Rico. La partita è in programma nella giornata di domenica 27 o lunedì 28 settembre, conancora da definire. La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre laè disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e interviste esclusive.

Con il completamento delle qualificazioni, si è definita in modo completo la griglia degli incontri di giocatori e giocatrici che rappresenteranno l’Italia nell’edizione 2020 del Roland Garros. Dei 14 ...Due azzurre entrano nel tabellone principale, niente da fare per Giulia Gatto Monticone. Diventano quattro le italiane al via dopo Giorgi e Paolini ...