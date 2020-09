Confcommercio, Paolo Ambrosini (Ali): Librai, sbloccati dal Comune di Napoli 1,5 mln di arretrati (Di venerdì 25 settembre 2020) “Finalmente, dopo un anno, i Librai napoletani hanno ottenuto il saldo delle fatture per i libri forniti lo scorso anno per un importo pari a circa 1,5 milioni di euro”. E’ il commento di Paolo Ambrosini, Paolo Ambrosini. “Un risultato ottenuto – ha aggiunto – grazie al lavoro incessante dei nostri rappresentanti locali che, supportati da Confcommercio Campania e Napoli, hanno lavorato fino a ieri nel tardo pomeriggio per ottenere il saldo delle fatture. Occorre però evidenziare che questo pagamento non risolve minimamente tutto il danno e i maggiori oneri di cui le aziende si sono dovute far carico e che stimiamo in circa 100.000 mila euro. Auspichiamo quindi che per quest’anno vi sia da parte dell’amministrazione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 settembre 2020) “Finalmente, dopo un anno, inapoletani hanno ottenuto il saldo delle fatture per i libri forniti lo scorso anno per un importo pari a circa 1,5 milioni di euro”. E’ il commento di. “Un risultato ottenuto – ha aggiunto – grazie al lavoro incessante dei nostri rappresentanti locali che, supportati daCampania e, hanno lavorato fino a ieri nel tardo pomeriggio per ottenere il saldo delle fatture. Occorre però evidenziare che questo pagamento non risolve minimamente tutto il danno e i maggiori oneri di cui le aziende si sono dovute far carico e che stimiamo in circa 100.000 mila euro. Auspichiamo quindi che per quest’anno vi sia da parte dell’amministrazione ...

