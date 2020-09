Bomba d'acqua a Milanello, alberi caduti (Di venerdì 25 settembre 2020) CARNAGO, VARESE,, 25 SET - Una Bomba d'acqua con raffiche di vento fortissime si è abbattuta su Milanello mentre la squadra si stava allenando sul campo esterno. I giocatori hanno continuato l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 settembre 2020) CARNAGO, VARESE,, 25 SET - Unad'con raffiche di vento fortissime si è abbattuta sumentre la squadra si stava allenando sul campo esterno. I giocatori hanno continuato l'...

Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - Corriere : Bomba d’acqua sulla provincia di Varese: runner dispeso nei boschi - backtoblacklis1 : un minuto prima una bomba d'acqua un minuto dopo, questa inattesa schiarita. Nemmeno io son capace di cambiare umo… - acciodybala : Cazzo na bomba d’acqua - Antonel27891012 : Non devo più sottovalutare le decisioni del sindaco... Bomba d'acqua su Napoli Me la sono vista brutta!?? #allertameteo -