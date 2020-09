Ares gate, Alberto Tarallo diffida Mediaset. GfVip e Barbara d'Urso, cosa succede ora? (Di venerdì 25 settembre 2020) Colpo di scena nell'Ares gate, il caso sollevato da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip: Alberto Tarallo, titolare della casa di produzione Ares ed ex compagno di Teodosio Losito, morto suicida l'8 gennaio 2019, ha diffidato Mediaset. La rivelazione è di Dagospia. Il sito di Roberto D'Agostino apre così: “Fermi tutti! Dagospia può svelare che Alberto Tarallo ha diffidato Mediaset e promette querele. Primo effetto: la D'Urso imbavagliata. Ieri Barbarie a Pomeriggio5 non ha più nominato l'Ares-gate dopo che aveva annunciato sviluppi e indagini dei giornalisti di Videonews. Che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Colpo di scena nell', il caso sollevato da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip:, titolare della casa di produzioneed ex compagno di Teodosio Losito, morto suicida l'8 gennaio 2019, hato. La rivelazione è di Dagospia. Il sito di Roberto D'Agostino apre così: “Fermi tutti! Dagospia può svelare chehatoe promette querele. Primo effetto: la D'imbavagliata. Ieri Barbarie a Pomeriggio5 non ha più nominato l'dopo che aveva annunciato sviluppi e indagini dei giornalisti di Videonews. Che ...

