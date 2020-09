Al Capone “Nemico pubblico numero uno”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Alphoto credit:WebIl personaggio di oggi della rubrica “Esseri unici” è Alphonse Gabriel, meglio conosciuto come “Al”. Ancora oggi il suo nome è l’emblema assoluto del Gangster. Boss sanguinario e re del crimine, le sue azioni malavitose imperversarono per più di dieci anni in una Chicago dilaniata. La scia di sangue di cui Alfu capace, attraverso la capillare rete criminale di cui era a capo, è impressionante. A lui e alla sua organizzazione sono riconducibili circa 200 omicidi, unincredibile quanto il fatto che non ricevette mai una sola accusa di omicidio. Nel 1930 il Dipartimento del Tesoro Statunitense, quello della Giustizia e l’Fbi stilarono per la prima volta la lista dei criminali ...