Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2020 ore 19 | 15

(Di giovedì 24 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBREORE 19.05 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO ASUL RACCORDO ANULARE, CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E L’A24 MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA RIMOSSO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24, TRAFFICO SCORREVOLE IN DIREZIONE DEL RACCORDO, IN SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST MAGGIORI DISAGI ANCHE SULLA CASSIA TRA VIA DUE PONTI E VIA TRIONFALE, SULLA NOMENTANA TRA SAN BASILIO E SANT’ALESSANDRO E SU COLOMBO E OSTIENSE DA VITINIA AD ACILIA VERSO OSTIA RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA NETTUNENSE TRA CAMPOLEONE E APRILIA. TRAFFICO ...