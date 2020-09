The Voice Senior: Elodie e Albano con la figlia Jasmine giudici (Di giovedì 24 settembre 2020) Lei è stata fra le protagoniste di questa strana estate 2020 da poco andata in archivio. Il lei in questione è Elodie che con i suoi due pezzi Andromeda e Guaranà ha tenuto banco nella stagione appena terminata e che prossimamente potrebbe entrare nel cast di The Voice Senior assumendo il ruolo di coach. Non solo musica, per Elodie questa estate ha coinciso anche con un deciso cambio di look, via al biondo platino per passare alle treccine rasta. Elodie dunque tiene banco in questo periodo ma forse terrà banco anche nei prossimi mesi, non solo sui social ma anche in televisione. Il suo nome è infatti in cima alla lista dei pretendenti al ruolo di coach della prima edizione di The Voice Senior, ... Leggi su blogo (Di giovedì 24 settembre 2020) Lei è stata fra le protagoniste di questa strana estate 2020 da poco andata in archivio. Il lei in questione èche con i suoi due pezzi Andromeda e Guaranà ha tenuto banco nella stagione appena terminata e che prossimamente potrebbe entrare nel cast di Theassumendo il ruolo di coach. Non solo musica, perquesta estate ha coinciso anche con un deciso cambio di look, via al biondo platino per passare alle treccine rasta.dunque tiene banco in questo periodo ma forse terrà banco anche nei prossimi mesi, non solo sui social ma anche in televisione. Il suo nome è infatti in cima alla lista dei pretendenti al ruolo di coach della prima edizione di The, ...

SerieTvserie : The Voice Senior: Elodie e Albano con la figlia Jasmine giudici - SerieTvserie : The Voice Senior, Al Bano in giuria - glucanto : @larthal Ti anticipo: - entra - si mette a lavoro - (al limite un caffè) - stacco l’assegno - se ne va The End Sto… - enrick81 : @famigliasimpson @napoliforever89 @Tvottiano @misterf_tweets @OltreTv @CIAfra73 @SfideTv @fabiofabbretti @tw_fyvry… - Cinguetterai : RT @tvblogit: The Voice Senior: Elodie, Albano con la figlia Jasmine giudici -