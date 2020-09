Superbonus: Cna Grosseto attiva un servizio di supporto interno e inizia gli incontri con le imprese in tutta la provincia (Di giovedì 24 settembre 2020) "Resta da attendere - conclude Bramerini " la pubblicazione dei decreti attuativi in Gazzetta ufficiale, sui cui stiamo vigilando, perché il ritardo tra la stesura dei testi e l'effettiva entrata in ... Leggi su maremmanews (Di giovedì 24 settembre 2020) "Resta da attendere - conclude Bramerini " la pubblicazione dei decreti attuativi in Gazzetta ufficiale, sui cui stiamo vigilando, perché il ritardo tra la stesura dei testi e l'effettiva entrata in ...

GrossetoNotizie : Superbonus: Cna inizia gli incontri con le imprese in tutta la provincia - CnaViterboCiv : #Superbonus 100% e altri #bonus fiscali, tutto sulla cessione del #credito: il 30 settembre la videoconferenza. Reg… - News24Italy : #Superbonus 110%, Fraccaro a Padova: «Via ai cantieri, ora un tavolo con le categorie» - news_forlicesen : Superbonus, a far chiarezza ci pensa Cna con due webinar gratuiti per le imprese - cascinanotizie : Primo Piano con CNA Pisa. Il superbonus 110% LIVE mercoledì 16 settembre dalle 9.30 sui 91.1-91.6 FM, in streaming… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Cna Superbonus, Cna spiega come utilizzarlo: al via gli incontri dell'associazione IlGiunco.net Superbonus, Cna spiega come utilizzarlo: al via gli incontri dell’associazione

GROSSETO – Con il decreto Rilancio del maggio scorso, il Governo ha introdotto il cosiddetto “superbonus” del 110 per cento, una misura che consente, per alcuni lavori di riqualificazione energetica, ...

Superbonus: Cna inizia gli incontri con le imprese in tutta la provincia

Con il decreto Rilancio del maggio scorso, il Governo ha introdotto il cosiddetto “superbonus” del 110 per cento, una misura che consente, per alcuni lavori di riqualificazione energetica, di ottenere ...

GROSSETO – Con il decreto Rilancio del maggio scorso, il Governo ha introdotto il cosiddetto “superbonus” del 110 per cento, una misura che consente, per alcuni lavori di riqualificazione energetica, ...Con il decreto Rilancio del maggio scorso, il Governo ha introdotto il cosiddetto “superbonus” del 110 per cento, una misura che consente, per alcuni lavori di riqualificazione energetica, di ottenere ...