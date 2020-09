Serie A: le designazioni arbitrali per la seconda giornata (Di giovedì 24 settembre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la seconda giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/2021 in programma domenica 27 settembre. Si riparte con la Serie A! BOLOGNA-PARMA lunedi 28/09 ore 20.45 VALERI TOLFO-SCHIRRU IV: MASSIMI VAR: PASQUA AVAR: VIVENZI CAGLIARI-LAZIO sabato 26/9 ore 18.00 MASSA DE MEO- FIORE IV: MARINO VAR: CHIFFI AVAR: PAGANESSI CROTONE-MILAN h.18 PAIRETTO GALETTO- ZINGARELLI IV: AYROLDI VAR: MARIANI AVAR: COSTANZO INTER-FIORENTINA sabato 26/09 h.20.45 CALVARESE FIORITO-LIBERTI IV: MARESCA VAR: GIACOMELLI AVAR: PRETI NAPOLI- GENOA h.15 SACCHI LO CICERO-ROSSI C. IV: FOURNEAU VAR: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 settembre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per ladi andata del Campionato diA 2020/2021 in programma domenica 27 settembre. Si riparte con laA! BOLOGNA-PARMA lunedi 28/09 ore 20.45 VALERI TOLFO-SCHIRRU IV: MASSIMI VAR: PASQUA AVAR: VIVENZI CAGLIARI-LAZIO sabato 26/9 ore 18.00 MASSA DE MEO- FIORE IV: MARINO VAR: CHIFFI AVAR: PAGANESSI CROTONE-MILAN h.18 PAIRETTO GALETTO- ZINGARELLI IV: AYROLDI VAR: MARIANI AVAR: COSTANZO INTER-FIORENTINA sabato 26/09 h.20.45 CALVARESE FIORITO-LIBERTI IV: MARESCA VAR: GIACOMELLI AVAR: PRETI NAPOLI- GENOA h.15 SACCHI LO CICERO-ROSSI C. IV: FOURNEAU VAR: ...

periodicodaily : Serie A: le designazioni arbitrali per la seconda giornata - zazoomblog : Serie B le designazioni arbitrali della 1ª giornata - #Serie #designazioni #arbitrali #della - acspezia : Sarà Davide Ghersini della sezione di Genova a dirigere #SpeziaSassuolo ?? - ILOVEPACALCIO : #SerieB: le designazioni arbitrali per la prima giornata - ILOVEPACALCIO : #SerieA: le designazioni arbitrali per la seconda giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni Serie A, le designazioni arbitrali: Di Bello per Juve-Roma. Inter-Fiorentina a Calvarese TUTTO mercato WEB Cagliari-Lazio, arbitra Massa: bilancio equilibrato

La Lega Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per la 2ª giornata di campionato. La 2ª giornata di Serie A TIM Cagliari-Lazio, in programma sabato 26 settembre 2020 alle ore 18:00 alla Sardeg ...

Arbitri, prima designazione: Salernitana – Reggina a Fabbri

L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 1a giornata del Campionato di Serie B 2020/21. Il match di esordio della Salern ...

La Lega Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per la 2ª giornata di campionato. La 2ª giornata di Serie A TIM Cagliari-Lazio, in programma sabato 26 settembre 2020 alle ore 18:00 alla Sardeg ...L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 1a giornata del Campionato di Serie B 2020/21. Il match di esordio della Salern ...