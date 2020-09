Repubblica e la Juventus: Suarez, per la Procura ci sono due corrotti, ma non c’è il corruttore (Di giovedì 24 settembre 2020) Nell’inchiesta sull’esame falso di Suarez non risultato indagati tesserati della Juventus ma il filone di indagine che ipotizza la corruzione, scrive Repubblica, potrebbe impensierire il club. Repubblica scrive la Juventus è il convitato di pietra di quest’inchiesta. Il reato di corruzione viene contestato sia alla rettrice, Giuliana Grego Bolli, che al direttore Olivieri. Ed è questo filone d’indagine – quello della corruzione – che impensierisce la Juventus, scrive Repubblica. “Perché corruzione? I pm ritengono che aver anticipato di cinque giorni la sessione d’esame — quella ordinaria era prevista per il 22 settembre, ma il 17 ne è stata fatta una ad hoc per Suarez e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Nell’inchiesta sull’esame falso dinon risultato indagati tesserati dellama il filone di indagine che ipotizza la corruzione, scrive, potrebbe impensierire il club.scrive laè il convitato di pietra di quest’inchiesta. Il reato di corruzione viene contestato sia alla rettrice, Giuliana Grego Bolli, che al direttore Olivieri. Ed è questo filone d’indagine – quello della corruzione – che impensierisce la, scrive. “Perché corruzione? I pm ritengono che aver anticipato di cinque giorni la sessione d’esame — quella ordinaria era prevista per il 22 settembre, ma il 17 ne è stata fatta una ad hoc pere ...

