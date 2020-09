Renato Zero: «Non faccio concerti in streaming, sono come il sesso senza preliminari» (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Giornale intervista Renato Zero. Alla soglia dei 70 anni esce con tre nuovi dischi, tra settembre e novembre. Quaranta nuove canzoni in tutto. «Beh la mia loquacità non è mai stata un mistero». Tre dischi in una volta sola è una cosa insolita. Viene chiesto a Zero se non sia sintomo di fretta. «Forse è la conseguenza del vedere che mi si sta restringendo l’orizzonte. Questi dischi sono comunque stati una trincea, ci abbiamo lavorato con impegno. La musica va suonata, deve essere un tutt’uno con i testi». Si lamenta del fatto che le sue canzoni spesso non vengono passate in radio. «Credo che dovrebbero essere gli ascoltatori a decidere se Renato Zero ha fatto una cazzata o un bel lavoro. E invece questo accesso a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Giornale intervista. Alla soglia dei 70 anni esce con tre nuovi dischi, tra settembre e novembre. Quaranta nuove canzoni in tutto. «Beh la mia loquacità non è mai stata un mistero». Tre dischi in una volta sola è una cosa insolita. Viene chiesto ase non sia sintomo di fretta. «Forse è la conseguenza del vedere che mi si sta restringendo l’orizzonte. Questi dischicomunque stati una trincea, ci abbiamo lavorato con impegno. La musica va suonata, deve essere un tutt’uno con i testi». Si lamenta del fatto che le sue canzoni spesso non vengono passate in radio. «Credo che dovrebbero essere gli ascoltatori a decidere seha fatto una cazzata o un bel lavoro. E invece questo accesso a ...

