Petagna sui social: “Sono veramente felice di essere al Napoli” (Di giovedì 24 settembre 2020) Il nuovo attaccante del Napoli, Andrea Petagna, attraverso una video sul profilo instagram del Napoli, ha salutato i tifosi azzurri: “Ciao ragazzi, sono veramente felice di essere qui. Forza Napoli sempre” View this post on Instagram Il saluto di @andreaPetagna a tutti i tifosi del Napoli! #ForzaNapoliSempre A post shared by SSC Napoli (@officialsscnapoli) on Sep 24, 2020 at 8:45am PDT Foto: twitter Napoli L'articolo Petagna sui social: “Sono veramente felice di essere al Napoli” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Il nuovo attaccante del Napoli, Andrea, attraverso una video sul profilo instagram del Napoli, ha salutato i tifosi azzurri: “Ciao ragazzi, sonodiqui. Forza Napoli sempre” View this post on Instagram Il saluto di @andreaa tutti i tifosi del Napoli! #ForzaNapoliSempre A post shared by SSC Napoli (@officialsscnapoli) on Sep 24, 2020 at 8:45am PDT Foto: twitter Napoli L'articolosui: “Sonodial Napoli” proviene da Alfredo Pedullà.

tuttonapoli : VIDEO - Petagna saluta i tifosi sui social: 'Veramente felice di essere qui, Forza Napoli!' - cn1926it : #Petagna festeggia l’esordio sui social: “Felicissimo per i primi 3 punti della stagione” - news24_napoli : Il Napoli batte il Parma 0-2. Da Manolas a Petagna, ecco i messaggi… - news24_napoli : Il Napoli batte il Parma 0-2. Da Manolas a Petagna, azzurri scatenati… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Petagna sui social: 'Felice per l’esordio e per i 3 punti' -

Ultime Notizie dalla rete : Petagna sui Petagna sui social: “Sono veramente felice di essere al Napoli” alfredopedulla.com VIDEO - Petagna saluta i tifosi sui social: "Veramente felice di essere qui, Forza Napoli!"

Ha già esordito in campionato, negli ultimi minuti della sfida con il Parma. Aveva pure fatto vedere belle cose in amichevole con il Pescara. Adesso Andrea Petagna, in attesa di una chance importante ...

Calciomercato Torino: tutti i nomi per l’attacco. Ultime CM.IT

Non solo Milik, come anticipato da Calciomercato.it: il Tottenham ha preso informazioni anche su Belotti. L’attaccante del Torino si sta guardando intorno, con il presidente Cairo pronto a valutare of ...

Ha già esordito in campionato, negli ultimi minuti della sfida con il Parma. Aveva pure fatto vedere belle cose in amichevole con il Pescara. Adesso Andrea Petagna, in attesa di una chance importante ...Non solo Milik, come anticipato da Calciomercato.it: il Tottenham ha preso informazioni anche su Belotti. L’attaccante del Torino si sta guardando intorno, con il presidente Cairo pronto a valutare of ...