Pazienza | tanto suo figlio è disabile

(Di giovedì 24 settembre 2020) Suor Anna Monia Alfieri Il padre di Francesca è impegnato a dare una vita dignitosa a sua figlia, ma non possiamo chiedergli di dedicare le forze che sono agli sgoccioli per tutti i 285 mila disabili invisibili del nostro Paese In questi giorni, fra le numerose denunce che ricevo, mi scrivono due genitori. Francesca (nome di fantasia), bambina down, non ha il docente di sostegno e viene rimbalzata, il padre e lei, da scuola a scuola. Francesca ha un fratello autistico: per fortuna il docente di sostegno nella sua scuola statale c’è. Il papà di Francesca non ha trovato un adeguato riscontro al PEI della bambina nella scuola statale; vorrebbe dunque per la figlia una scuola Paritaria, pensando che in questa possa esserci uno sguardo maggiormente professionale e attento della situazione. La scuola paritaria ha quella dose di autonomia che, si spera, ...