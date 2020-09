“Non credo più nel Parlamento, solo nella democrazia diretta”. Il M5S è scomparso e Grillo rigetta il voto (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – “Non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare, ma nella democrazia diretta”. E’ l’ultima sparata di Beppe Grillo, intervenuto in videocollegamento durante la tavola rotonda Ideas for a new world organizzata da David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Ultima sparata oppure ultima giravolta, forse entrambe le case, ma poco cambia. Vi presentiamo un esempio classico della volpe che non arriva all’uva: i cittadini non mi votano, dunque questa democrazia mi fa schifo. Certo è che il fondatore e garante del M5S non riesce a capacitarsi del tracollo elettorale pentastellato e prova a rigirare la frittata come solo con un comico sa fare. Conta solo il referendum A ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – “Nonpiù in una forma di rappresentanza parlamentare, madiretta”. E’ l’ultima sparata di Beppe, intervenuto in videocollegamento durante la tavola rotonda Ideas for a new world organizzata da David Sassoli, presidente deleuropeo. Ultima sparata oppure ultima giravolta, forse entrambe le case, ma poco cambia. Vi presentiamo un esempio classico della volpe che non arriva all’uva: i cittadini non mi votano, dunque questami fa schifo. Certo è che il fondatore e garante del M5S non riesce a capacitarsi del tracollo elettorale pentastellato e prova a rigirare la frittata comecon un comico sa fare. Contail referendum A ...

trash_italiano : - non so cosa lo abbia spinto a fare quel gesto - non credo sia suicidio, ma istigazione al suicidio RAGA MA CHE… - ZZiliani : Ecco. L'ultima palata di terra sul loculo del calcio italiano la dà il numero 1 del baraccone: 'Credo si stia esage… - fattoquotidiano : Referendum, Grillo: “Non credo più nella rappresentanza parlamentare, ma nella democrazia diretta”. E difende Rouss… - Giulicat1512 : @cresce_m Il famoso ponte dell' arcobaleno . . .con la fantasia anch' io vorrei andare lì . . .IL PARADISO NON MI… - ruspeeno : @christianalahy Credo non esista proprio più perché non lo ritrovo tra gli acquisti. Era questo -

Ultime Notizie dalla rete : “Non credo De Benedetti: «Domani punta sugli abbonamenti digitali» Corriere della Sera