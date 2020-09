Natalia Paragoni, in bianco e nero non teme rivali: interviene la Lorenzini, senza peli sulla lingua (Di giovedì 24 settembre 2020) Si concentra sul cambio di stagione per non impazzire alle mosse di Zelletta: Natalia Paragoni si mostra su Instagram in uno scatto in bianco e nero super attraente. Non teme rivali l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pur consapevole del fascino delle attuali coinquiline del suo Andrea. Separati dall’avventura che ha portato l’ex tronista nella casa del Grande Fratello Vip, i due non sembrano mostrare preoccupazione per la loro relazione. Leggi anche >> Elisabetta Gregoraci infuocata al GF Vip: incidente in accappatoio risparmia la fantasia Natalia Paragoni Instagram: bellezza al naturale non teme rivali Raggiunta da Chi nelle scorse ore, la Paragoni non ha ceduto alla ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Si concentra sul cambio di stagione per non impazzire alle mosse di Zelletta:si mostra su Instagram in uno scatto insuper attraente. Nonl’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pur consapevole del fascino delle attuali coinquiline del suo Andrea. Separati dall’avventura che ha portato l’ex tronista nella casa del Grande Fratello Vip, i due non sembrano mostrare preoccupazione per la loro relazione. Leggi anche >> Elisabetta Gregoraci infuocata al GF Vip: incidente in accappatoio risparmia la fantasiaInstagram: bellezza al naturale nonRaggiunta da Chi nelle scorse ore, lanon ha ceduto alla ...

