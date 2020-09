Le Ragazze, torna da venerdì 25 settembre la trasmissione di Rai 3 (Di venerdì 25 settembre 2020) Le Ragazze su Rai 3 da venerdì 25 settembre, ecco le protagoniste della prima puntata Riparte venerdì 25 settembre su Rai 3 Le Ragazze, il programma che racconta diverse generazioni di donne e l’evoluzione della figura femminile. Scritto da Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa prodotto da Pesci Combattenti, in questa nuova edizione il programma perde la conduttrice Gloria Guida. Il filo della trasmissione sarà tenuto dal groviglio di voci di donne che raccontano la storia degli ultimi 90 anni del nostro paese in particolare concentrando l’attenzione sulla trasformazione della figura femminile. Le donne della prima puntata del 25 settembre. La prima puntata di Le Ragazze si apre con la centenaria Franca Cancogni, ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 25 settembre 2020) Lesu Rai 3 da venerdì 25, ecco le protagoniste della prima puntata Riparte venerdì 25su Rai 3 Le, il programma che racconta diverse generazioni di donne e l’evoluzione della figura femminile. Scritto da Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa prodotto da Pesci Combattenti, in questa nuova edizione il programma perde la conduttrice Gloria Guida. Il filo dellasarà tenuto dal groviglio di voci di donne che raccontano la storia degli ultimi 90 anni del nostro paese in particolare concentrando l’attenzione sulla trasformazione della figura femminile. Le donne della prima puntata del 25. La prima puntata di Lesi apre con la centenaria Franca Cancogni, ...

