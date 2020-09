John Lennon | il suo assassino chiede scusa a Yoko Ono

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 settembre 2020) L'di, Mark David Chapman, ha chiestoOno durante l'ultima udienza per la libertà vigilata che gli è stata negata per l'undicesima volta. L'di, Mark David Chapman, ha chiestoOno e lo ha fatto davanti alla commissione che doveva decidere per la sua libertà vigilata, che gli è stata negata per l'undicesima volta. Mark David Chapman aveva venticinque anni quando sparò acon quattro colpi l'8 dicembre del 1980 fuori dall'abitazione del cantante, davanti al Dakota, esclusivo edificio residenziale situato a Manhattan. In un'intervista del 2000, Chapman disse: "il mio unico modo ...