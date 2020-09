Istat | battuta d’arresto per l’export

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Dopo gli aumenti dei mesi precedenti, ad agosto 2020 le vendite verso i paesi extra UE registrano una lieve diminuzione congiunturale. Lo rileva l’che sottolinea come su base trimestrale, l’export segni comunque una variazione ampiamente positiva – diffusa a tutti i raggruppamenti, ad eccezione di quello dell’energia – cui contribuisce per oltre la metà l’incremento delle vendite di beni strumentali. Su base annua, la flessione dell’export si accentua ed è spiegata per 6,6 punti percentuali dal calo delle vendite di beni di consumo non durevoli e beni strumentali. Prosegue invece la fase di risalita dell’import, al cui incremento congiunturale contribuisce principalmente il forte aumento degli acquisti di beni intermedi (per oltre 7 punti percentuali). La flessione tendenziale delle ...