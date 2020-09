Inter, tocca ad Hakimi: il top player di Conte ora è pronto (Di giovedì 24 settembre 2020) Il 5 novembre 2019, la scintilla: 'Potremo fare un investimento in estate? Ok, andiamo fortissimi su di lui'. Più o meno, fu questo il pensiero di Antonio Conte rivolto alla dirigenza sull'esterno del ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 settembre 2020) Il 5 novembre 2019, la scintilla: 'Potremo fare un investimento in estate? Ok, andiamo fortissimi su di lui'. Più o meno, fu questo il pensiero di Antoniorivolto alla dirigenza sull'esterno del ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter tocca Hakimi, tocca a te: a Dortmund conquistò Conte, sabato deve conquistare... l’Inter La Gazzetta dello Sport Diego Godin al Cagliari, tutto pronto: è arrivato in città

Dopo soltanto una stagione, quindi, Diego Godin lascia l'Inter con una Europa League sfiorata e persa ... È stata una stagione intensa ed atipica per la situazione che ci è toccato vivere nel mondo ma ...

Inter, Godin: “Abbiamo portato il club di nuovo in alto. Vi auguro il meglio”

