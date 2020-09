Intelligenza artificiale in agricoltura: colmare il divario digitale e combattere l’insicurezza alimentare (Di giovedì 24 settembre 2020) Nel corso di un evento organizzato in data odierna dalla Pontificia Accademia per la Vita, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’agricoltura (FAO), IBM e Microsoft hanno ribadito il proprio impegno a sviluppare forme di Intelligenza artificiale (AI) che siano inclusive e promuovano percorsi sostenibili per garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale. Scopo dell’evento online, dal titolo “AI, Cibo per tutti. Dialogo ed esperienze”, è rafforzare e fare tesoro della Rome Call for AI Ethics, la Carta etica per l’Intelligenza artificiale promossa da Papa Francesco e sottoscritta da FAO, IBM e Microsoft in occasione di una conferenza organizzata dall’Accademia lo scorso febbraio. Il dibattito di oggi si ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Nel corso di un evento organizzato in data odierna dalla Pontificia Accademia per la Vita, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’(FAO), IBM e Microsoft hanno ribadito il proprio impegno a sviluppare forme di(AI) che siano inclusive e promuovano percorsi sostenibili per garantire la sicurezzae nutrizionale. Scopo dell’evento online, dal titolo “AI, Cibo per tutti. Dialogo ed esperienze”, è rafforzare e fare tesoro della Rome Call for AI Ethics, la Carta etica per l’promossa da Papa Francesco e sottoscritta da FAO, IBM e Microsoft in occasione di una conferenza organizzata dall’Accademia lo scorso febbraio. Il dibattito di oggi si ...

