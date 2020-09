In geni e anticorpi la spiegazione alle forme gravi di Covid 19

Leggi su agi

(Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Il 15 per cento delledi-19 è riconducibile a cause genetiche e immunologiche. Lo rivelano due studi del Consorzio Internazionale di Genetica (HGE) a cui partecipa anche il laboratorio di Genetica Medica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata diretto da Giuseppe Novelli in collaborazione con l'Ospedale Bambino Gesù di Roma. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science. L'interrogativo è da mesi all'attenzione degli scienziati: perché la risposta individuale all'infezione da SARS-CoV-2 varia così tanto da persona a persona? Comprenderlo aiuterebbe a identificare i pazienti a rischio, anticiperebbe e migliorerebbe i protocolli sanitari da attuare e fornirebbe nuove vie terapeutiche. Nel primo studio i pazienti osservati hanno in ...