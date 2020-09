IL RESET ECONOMICO E IL QUANTUM FINANCIAL SYSTEM O COSA DOVREBBE ESSERE (Di giovedì 24 settembre 2020) Siamo giunti finalmente alla fine di un vecchio percorso e alle soglie di una nuova Golden Age, come più volte, il Presidente Trump ha dichiarato, o dovremo aspettare ancora un bel po’ di tempo?Vi avevamo anticipato che ad Agosto, durante il Convegno presso la Whirlpool il Presidente aveva parlato in questi termini annunciando che si sarebbe allontanato per motivi di sicurezza.A distanza di poche settimane aveva twittato le semplici parole Rejoice, It Works ( gioite, funziona!), senza che i suoi Followers capissero il vero significato di questa frase.Ma andiamo prima ad analizzare oggettivamente COSA sta succedendo a livello ECONOMICO di rilevante in questi giorni.Molte persone ben informate in tutto il Mondo, stanno comprando oro e argento, ad esempio Warren Buffet per citarne uno su tutti e non solo come bene rifugio a copertura della ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Siamo giunti finalmente alla fine di un vecchio percorso e alle soglie di una nuova Golden Age, come più volte, il Presidente Trump ha dichiarato, o dovremo aspettare ancora un bel po’ di tempo?Vi avevamo anticipato che ad Agosto, durante il Convegno presso la Whirlpool il Presidente aveva parlato in questi termini annunciando che si sarebbe allontanato per motivi di sicurezza.A distanza di poche settimane aveva twittato le semplici parole Rejoice, It Works ( gioite, funziona!), senza che i suoi Followers capissero il vero significato di questa frase.Ma andiamo prima ad analizzare oggettivamentesta succedendo a livellodi rilevante in questi giorni.Molte persone ben informate in tutto il Mondo, stanno comprando oro e argento, ad esempio Warren Buffet per citarne uno su tutti e non solo come bene rifugio a copertura della ...

