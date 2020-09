Ibrahimovic positivo al coronavirus (Di giovedì 24 settembre 2020) Serie A, Zlatan . Tegola per il Milan di Stefano Pioli in vista dell’Europa League e del campionato. Tegola per il Milan, anche Zlatan . Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di giovedì 24 settembre 2020) Serie A, Zlatan . Tegola per il Milan di Stefano Pioli in vista dell’Europa League e del campionato. Tegola per il Milan, anche Zlatan . Notizia in aggiornamento

Corriere : ?? Ibra è positivo al coronavirus - AntoVitiello : AC #Milan comunica che Zlatan #Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan… - capuanogio : #Ibrahimovic positivo al #Covid19 nei tamponi effettuati dopo la positività di #Duarte. Il #Milan praticamente senz… - GioMat86 : “Il virus è positivo a Ibrahimovic” ha smesso di far ridere nel 2013, dai. - spontonc : RT @PBPcalcio: AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt… -