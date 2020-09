Gli inglesi amano la libertà? O sarà che gli piace lamentarsi?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Le cose in Italia vanno meglio? Perché in Gran Bretagna amiamo la libertà”. Lo ha detto Boris Johnson, parlando davanti al parlamento, al netto di un numero di contagiati che solo ieri ha visto altre 5800 persone trovate positive ai test. Le cose in Gran Bretagna vanno peggio (rispetto all’Italia) perché Johnson e parte del suo elettoratola “libertà” del complain, cioè della lamentela. Infatti qui, nel Regno Unito, moltisi vedono come “clienti” è non cittadini. “Perché devo indossare la mascherina?”, ha chiesto una cliente entrando in un negozio. “È mio diritto non metterla, mi faccia parlare con il manager se c’è qualche problema”. E allora ecco una nuova possibile contagiata: il tutto solo per ...