Gigi Hadid e Zayn Malik genitori per la prima volta | è nata la figlia

Leggi su gossipetv

(Di giovedì 24 settembre 2020) Fiocco rosa per. Èladella coppia formata dalla top model e l’ex componente degli One Direction. L’annuncio è arrivato via Instagram dal cantante, che ha condiviso uno scatto in bianco e nero della manina della sua bambina. Il 27enne ha fatto sapere che la piccola è … L'articoloper la: èlaproviene da Gossip e Tv.